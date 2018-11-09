Ежегодно люди во всем мире производят более 2 миллиардов тонн мусора, а уже к 2050 году эта цифра может возрасти до 3,5 миллиардов тонн. Об этом написала глава Минздрава Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

По ее словам, отходы не только загрязняют окружающую среду, но и негативно влияют на здоровье людей. Супрун отметила, что особенно опасно жить рядом со свалками, так как это может повысить риски появления респираторных заболеваний и даже рака легких. Все это - из-за газов, которые испаряются с территории свалок.

По словам главы Минздрава, чтобы изменить ситуацию, необходимо ввести в привычку ответственное отношение к мусору. Также Супрун рекомендует несколько сервисов, которые помогают при сортировке мусора и безопасному избавлению от отходов.

Скриншот: Facebook/ Уляна Супрун

Напомним, из всех женщин-политиков украинцы больше всего не доверяют Супрун.

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