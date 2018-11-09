Европейский суд по правам человека 6 ноября принял решение по делу "Бурля и другие против Украины", согласно которому наше государство нарушило Конвенцию и обязано выплатить пострадавшим ромам от 9 до 11 тысяч евро, передает ЮрЛига.

Группа ромов, проживающих в селе Петровка Одесской области, в 2002 году подверглась нападению со стороны сельчан, заподозривших члена общины в убийстве украинца (впоследствии виновность рома признал суд).

Заявители утверждали, что государство несет ответственность за вторжение и разграбление их домов, поскольку местные власти в худшем случае могли быть соучастниками нападения, и ничего не сделали, чтобы предотвратить погром.

Европейский суд по правам человека единогласно постановил, что было нарушение статьи 8 (право на уважение дома) Конвенции в совокупности со статьей 14 (запрет дискриминации).

В то же время, в отношении ромов, застигнутых дома, установлено два нарушения статьи 3 (запрещение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения/отсутствие эффективного расследования) Конвенции, применимой в совокупности со статьей 14.

Суд отклонил аргументы Украины о том, что власти не участвовали в "погроме" и пытались разрядить ситуацию. Суд, в частности, отметил, что действия полиции, которая вместо обеспечения защиты посоветовала ромам уйти до "погрома", являются достаточно серьезным оскорблением достоинства: такое обращение можно считать "унижающим достоинство".

Кроме того, последующее расследование событий было неадекватным и характеризовалось отсутствием тщательности и независимости.

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