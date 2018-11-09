Порошенко вернул Луценко его заявление об отставке
Президент Украины Петр Порошенко возвратил Генеральному прокурору Юрию Луценко его заявление об отставке.
"Президент вернул заявление Генпрокурору, учитывая, что Юрий луценко получил вотум доверия в парламенте (всего 38 голосов во время рейтингового голосования) и перед ним стоят важные задачи", - цитируют пресс-службу главы государства Украинские новости.
6 ноября, через день после смерти Екатерины Гандзюк и после отчета о состоянии расследований нападений на активистов, Луценко заявил с трибуны Верховной Рады, что подает в отставку. "Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке Президенту Украины и вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу это сделать на этой неделе",- сказал он.
Отметим, что коалиция отказалась поддержать отставку.