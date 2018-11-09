Президент Украины Петр Порошенко возвратил Генеральному прокурору Юрию Луценко его заявление об отставке.

"Президент вернул заявление Генпрокурору, учитывая, что Юрий луценко получил вотум доверия в парламенте (всего 38 голосов во время рейтингового голосования) и перед ним стоят важные задачи", - цитируют пресс-службу главы государства Украинские новости.

6 ноября, через день после смерти Екатерины Гандзюк и после отчета о состоянии расследований нападений на активистов, Луценко заявил с трибуны Верховной Рады, что подает в отставку. "Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке Президенту Украины и вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу это сделать на этой неделе",- сказал он.

Отметим, что коалиция отказалась поддержать отставку.