Выравнивание ситуации на валютном рынке позволило под конец недели немного опустить курс доллара: по итогам безналичных торгов 9 ноября он просел на 4 копейки, и остановился на 27,87-27,89 грн./$.

Об этом UBR.ua сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

"Котировки приподнимались в течение торгов до 27,92-27,94 грн./$. Это было связано со снижением курса евро на мировом рынке, и носило ситуативный характер. Как только были закрыли покупки, произошел курсовой откат", - отметил он.

В целом же пятничную валютную торговлю назвали спокойной и удачной для Нацбанка. Он выкупал доллар в анонимном режиме через Matching по 27,89 грн./$. Приобрел, по оценкам казначеев, порядка $10 млн.

"Влияние на курсовые тренды сегодняшнего дня оказало преимущественное преобладание предложения валюты над спросом, обусловившее проседание котировок ниже уровня 27,9 грн./$, что мотивировало Нацбанк возобновить после вчерашнего перерыва практику участия в торгах с выкупом излишков предложения", - описал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

В понедельник в Соединенных Штатах будут отмечать День Ветеранов, так что банки работать не будут, и наши импортеры станут менее активно скупать валюту (поскольку не смогут ее отправить). Сделки на межбанке будут совершать через евро или на условиях tom (с поставкой завтра). Потому большой активности на валютных торгах не прогнозируют.

Куринной спрогнозировал на 12 ноября широкий курсовой коридор для торговли — 27,90-28,0 грн./$. Коллеги же допускают и более приземленные уровни.

"Думаю, межбанк может в понедельник стартовать в рамках 27,87-27,91 грн./$. И на фоне выходного в Штатах можем увидеть спокойный рынок. Нехватка валютного предложения может возникнуть лишь во вторник - из-за того, что задержится выручка понедельника. Но уже к среде ситуация должна выровняться - на торгах появится доллар за 12 ноября. В целом жду спокойную неделю, без резких курсовых рывков", - резюмировал Юрий Гриненко.

Как сообщала "Страна", ранее курс доллара в Украине вновь начал расти из-за вывода средств иностранцами и скупки валюты населением.

Также финансисты рассказали, что доллар начнет расти к началу зимы.