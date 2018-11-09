В Кременчуге (Полтавская область) сыграли матч 16-го тура чемпионата Украины по хоккею - УХЛ. Местный "Кременчук" принял херсонский "Днепр".

В турнирной таблице херсонцы отставали от "горожан" на 3 очка, однако имели на одну игру меньше. Об этом сообщает пресс-служба УХЛ.



На перерыв после первого периода команды ушли, имея на табло 2:2 – "Кременчук" и "Днепр" забрасывали по очереди, отличились Николай Киселёв (дважды), Андрей Жвачкин и Николай Коляда, реализовавший большинство.



Во втором периоде "Днепр" смог дважды воспользоваться ошибками защитников "горожан", и увеличить отрыв в счёте до двух шайб. Сначала Даниил Дуюн отметился дебютной шайбой в национальном первенстве, а затем Алексей Янишевский реализовал численное преимущество.



Однако в середине третьей двадцатиминутки хоккеисты "Кременчука" сравняли счёт - к 54-й минуте Николай Киселёв оформил хет-трик, а четвёртую шайбу в ворота вратаря "Днепра" Олега Петрова отправил Алексей Зайцев.



В текущем чемпионате из 3 предыдущих очных матча команд, два окончились вничью в основное время. Не исключением стал и сегодняшняя игра, перешедшая в овертайм при счете 4:4.



Победной шайбой отличилась третья тройка "Кременчука", на счету которой все результативные действия сегодняшнего матча. Даниил Фурса вышел 1 на 1 с голкипером, и мощным щелчком отправил игровой снаряд в дальний угол, установив итоговый счет 5:4.



"Кременчук" вновь переигрывает "Днепр" и укрепляет лидерство в турнирной таблице чемпионата Украины.



Следующий матч УХЛ состоится 10 ноября в Дружковке, где действующий чемпион "Донбасс" сыграет с МХК "Динамо". Начало встречи в 14:00, прямая трансляция – на телеканале XSPORT.



"Кременчук" - "Днепр" 5:4 (2:2; 0:2; 2:0; 1:0)



Шайбы: 1:0 Киселёв (Зайцев), 02:24. 1:1 Жвачкин (Золотухин), 09:11. 2:1 Киселёв (Фурса, Зайцев), 12:25. 2:2 Коляда (Бондаренко, Янишевский - больш.), 18:24. 2:3 Дуюн (Брага), 28:22. 2:4 Янишевский (Коляда, Декало - больш.), 37:38. 3:4 Киселёв (Зайцев, Грицких), 53:09. 4:4 Зайцев (Киселёв, Фурса), 56:07. 5:4 Фурса (Зайцев, Киселёв), 63:55.

Составы:



"Кременчук": Бояршинов; Толстушко - Грицких, Севрюгин - Горлушко, Хришпенц - Боевых, Савицкий - Чорный; Тютченко - Красильников - Кривошапкин, Савченко - Гриценко - Ворона, Киселёв - Фурса - Зайцев, Полищук - Цыпнятов - Муртищев.



"Днепр": Петров; Белоусов - Декало, Пугачёв - Афанасьев, Шпак - Сирченко, Савченко - ; Бондаренко - Коляда - Янишевский, Золотухин - Коваленко - Жвачкин, Найдёнов - Мацейко - Макарицкий, Дуюн - Брага - Тимченко.

Фото: uhl.ua

Как сообщала "Страна", лучшим нападающим сентября в УХЛ стал форвард "Кременчука" Тимур Гриценко. Автором наиболее эффектной шайбы сентября стал форвард "Донбасса" Виталий Лялька.

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