Главный редактор украинского журнала о моде Vogue Ukraine Ольга Сушко освобождена от должности после обвинений в плагиате. Об этом говорится в совместном заявлении медиа-холдинга "Медиа Группа Украина".

"С 9 ноября Ольга Сушко покидает пост главного редактора VOGUE Ukraine. До нового назначения обязанности главного редактора будет исполнять издатель VOGUE Ukraine Елена Чернова", - говорится в заявлении медиахолдинга.

Напомним, колонки редактора Ольги Сушко оказались точными копиями материалов российского журнала Harper’s Bazaar за 2006 год. Потом оказалось, что в ноябрьском номере Vogue был выпущен текст, подписанный Сушко, который с незначительными правками повторяет колонку, размещенную несколько лет назад в интернете. Были найдены и другие случаи плагиата. После этого медиа-холдинг отстранил ее от исполнения обязанностей.

Как сообщала "Страна", в предвыборной программе Тимошенко нашли плагиат Азарова.

Напомним, в США возобновили суд по возможному плагиату Led Zeppelin Stairway to Heaven.