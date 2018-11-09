Президент Украины Петр Порошенко, на мероприятиях в Париже по случаю столетия окончания Первой мировой войны, проведет ряд двухсторонних встреч с лидерами стран мира. Также он примет участие в круглом столе.

Об этом "Украинской правде" сообщили в администрации президента Украины.

"В рамках визита глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира", - также сообщили в АП.

По источникам "УП" в дипломатических кругах, в рамках визита Порошенко не планирует встречаться с президентом России Владимиром Путиным. При этом они могут присутствовать на совместных мероприятиях, "но встреч не будет".

Как сообщается, в один день с Порошенко планирует полететь в Париж и президент России Владимир Путин.

Порошенко примет участие в мероприятиях в рамках "Парижского форума ради мира". Он посетит круглый стол на тему "Как сделать более эффективным мультилатерализм для решения международных проблем?".

Мультилатерализм - принцип построения отношений между государствами, основанный на механизме многосторонних соглашений, позволяющих каждому государству пользоваться привилегиями в отношениях со всеми партнерами.

Как сообщала "Страна", представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук, заявил о найденном компромиссе в вопросе введения миротворцев. По его словам, стороны сошлись на необходимости поэтапного введения "голубых касок".

Напомним, что свой мирный план по Донбассу озвучил Лукашенко.