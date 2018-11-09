Отставной офицер вооруженных сил Австрии из Зальцбурга с 90-х годов до 2018 сотрудничал с российской разведкой. Его задержали местные правоохранительные органы по подозрению в шпионаже, позже он признался в незаконной деятельности. Об этом сообщает Die Presse.

Как сообщает издание, мужчине на сегодняшний день уже 70 лет. За свою деятельность он получал от ГРУ по 300 000 евро в год. Он занимал одну из руководящих должностей в австрийской армии, а каждые две недели контактировал со своим российским связным "Юрием". Задания он получал через радиоприемник, для передачи своих донесений использовал письма с шифрами.

О деятельности шпиона доложила разведка. После этого Зальцбург был под наблюдением, позже его задержали и выдвинули обвинения. Он дал полное признание и признался во всем. Расследование продолжается. По первой оценке австрийской стороны, подозреваемый не передавал сверхсекретную информацию. Тем не менее, он предоставил общедоступные новости касаемо армии, в том числе, связанные с его рабочей деятельностью.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что РФ обвиняют и призывают извиниться за дело, о котором им ничего не известно. По его словам, Австрия использовала "мегафонную дипломатию", вместо того, чтобы обращаться по этим вопросам непосредственно в Москву. Отмечается, что из-за инцидента могут ухудшиться дипломатические отношения между двумя странами.

Ранее сообщалось, что из-за этого скандала министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила визит в Россию.

Напомним, Нидерланды заявили, что находятся в состоянии кибервойны с Россией.

Также мы писали, что США вслед за Нидерландами обвинили российских ГРУшников в кибератаках и сборе данных.