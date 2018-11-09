В Одессе на улице ночью обнаружили маленького львенка. Об этом пишет "Культурометр" со ссылкой на пост очевидицы. Автор видео в комментариях уточнила, что произошло это еще 8 ноября.

Как сообщают местные СМИ, маленького хищника увидели в Аркадии - на Гагаринском плато. Львенок бродил между элитными высотками. "Было уже темно, холодно и безлюдно. Дикое животное, видимо, надоело своим хозяевам и те выбросили его на улицу. О дальнейшей судьбе животного неизвестно", - пишет издание.

Видео: youtube.com

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