В Киеве, на большой Окружной дороге, 9 ноября произошло ДТП с участием грузовика и автомобиля Volkswagen нардепа Сергея Лещенко. По словам депутата, он стоял на обочине на аварийке, когда сзади в него врезался автомобиль DAF. Однако позже в сети появилось видео аварии, которое противоречит словам Лещенко.

В частности, инцидент запечатлен при помощи видеорегистратора одной из машин, которая проезжала по дороге, когда произошло ДТП.

Ранее Лещенко утверждал, что в момент столкновения он стоял на обочине в разрешенном для этого месте уже некоторое время. Однако на видео можно заметить, что в момент столкновения Volkswagen нардепа только-только остановился. Очевидно, водитель легковушки не посмотрел в зеркало заднего вида, так как затормозил прямо перед едущим с довольно большой скоростью грузовиком. Соответственно, именно этот маневр мог стать причиной аварии.

Видео: Facebook/ Валерій Прозапас

Напомним, ранее было опубликовано видео, в котором нардеп Лещенко рассказал о ДТП с грузовиком.

Также мы публиковали фото и видео с места ДТП, где грузовик смял автомобиль нардепа Лещенко.