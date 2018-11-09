Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 27,8675 грн/$1 с 27,9075 грн/$1 днем ранее, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 27,855-27,88 грн/$1.

Доллар падал на межбанке целую неделю.

Схема: minfin.com.ua

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 9 ноября укрепился до 27,8947 грн/$1 с 27,9309 грн/$1.

Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 7 ноября составил 414,8 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $384,6 млн.



Национальный банк Украины также установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 12 ноября 2018 года.

100 долларов США - 2789.1641

100 евро - 3164.5856

10 российских рублей - 4.1723

Как сообщала "Страна", накануне курс доллара в Украине вновь начал расти из-за вывода средств иностранцами и скупки валюты населением.

Напомним, 7 ноября доллар опустился ниже психологической отметки 28.