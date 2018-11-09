Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с президентом РФ Владимиром Путиным во время встречи большой двадцатки в Буэнос-Айресе, пишет ТАСС.

Американский лидер сказал это, беседуя в пятницу с журналистами в Белом доме перед вылетом в Париж на торжества по случаю годовщины окончания Первой мировой войны. "Я встречусь с Путиным на (предстоящем саммите) Группы двадцати. Не уверен, что мы увидимся в Париже. Однако (и такое) возможно - может быть, в ходе ланча (во французской столице) для (приглашенных на нынешние торжества мировых) лидеров", - сказал Трамп.

"У нас хорошие отношения", - сказал далее президент США про свое взаимодействие с российским коллегой. "Наличие хороших отношений с Россией и Китаем, а также всеми другими странами - это хорошо, а не плохо", - подчеркнул Трамп.

Саммит GM20 состоится в столице Аргентины Буэнос-Айресе 30 ноября -1 декабря.

Ранее "Страна" сообщала, что переговоры Путина с Трампом отменили по просьбе Макрона.

Также мы писали о том, что у Трампа хотят перенести длинную встречу с Путиным из Парижа на саммит G20.