9 ноября Киевский районный суд Харькова продлил меру пресечения экс-командиру "Схидного корпуса" Олегу Ширяеву, которому вменяют вооруженное хулиганство и участие в массовых беспорядках и умышленное повреждение имущества. Об этом сообщает "Интерфакс".

По информации издания, судья Наталья Ефименко вынесла решение о продлении меры пресечения до 12 декабря. Кроме того, была определена сумма залога, она составила 1 млн 4 тыс. 340 грн. Определение может быть обжаловано в течение 5 дней в апелляционном суде.

Фото: Укринформ

Напомним, Олега Ширяева задержали в Харькове 13 сентября. Его подозревают в участии в вооруженном конфликте, связанным с элеватором в селе Занки Харьковской области. Также он проходит подозреваемым еще по одному уголовном делу. Речь идет о нападении на дом начальника Краснокутского райотделения Национальной полиции в декабре 2015 года после митинга, посвященного недовольству работой правоохранителей.

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