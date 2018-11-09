Накопленная задолженность ПАО "Укрнафта" перед государственным бюджетом в январе-июне 2018 года возросла с 26,9 млрд грн до 27,9 млрд грн, сообщается в проекте проспекта эмиссии еврооблигаций владельца 50%+1 акции компании – НАК "Нафтогаз Украины", имеющемся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

"Нафтогаз" также указывает на ограниченную возможность "Укрнафты" взыскать дебиторскую задолженность и предоплату поставщикам, суммарный размер которой в первом полугодии 2018 году увеличился с 22,53 млрд грн до 23,36 млрд грн. Как отмечается в документе, по состоянию на 30 июня 2018 года "Укрнафта" имела отрицательный оборотный капитал.

"Нафтогаз" указывает, что налоговая задолженность "Укрнафты", в основном, состоит из невыплаченных налоговых обязательств, относящихся к 2014 и 2015 годам. В качестве обеспечения налоговой задолженности компании налоговые органы взяли некоторые активы "Укрнафты" в налоговый залог, фактически запретив распоряжаться ими без согласия налоговых органов, и в настоящее время эти действия фискалов частично оспариваются в судах.

"Помимо того, украинские налоговые органы подали несколько судебных исков о взыскании налоговой задолженности и о приостановлении долговых операций "Укрнафты". Судебные разбирательства ведутся в административных судах различных инстанций", – указано в документе "Нафтогаза".

Как сообщалось, "Укрнафта" в январе-сентябре 2018 года увеличила чистую прибыль в 4,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 4 млрд 725,968 млн грн. Ее чистый доход возрос на 35,8% – до 27 млрд 54,001 млн грн. В январе-сентябре 2018 года "Укрнафта" реализовала 1 млн 93,4 тыс. тонн нефти с конденсатом на 15 млрд 134,68 млн грн, 291 млн куб. м природного газа на 2 млрд 218,975 млн грн, 258,9 тыс. тонн нефтепродуктов на 7 млрд 193,398 млн грн, а также другую продукцию (удобрения, азотные соединения, сжиженный газ и др.) – на 2 млрд 506,948 млн грн.

Согласно отчету за 9 месяцев 2018 года, просроченный налоговый долг компании на 30 сентября 2018 года составил 10,4 млрд грн. За девять месяцев "Укрнафта" выплатила налоги на 11,6 млрд грн, включая 1,1 млрд грн налогового долга.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", бывшим акционерам ПриватБанка (Киев) – порядка 42% акций.

Как сообщала "Страна", за десять месяцев 2018 года дефицит госбюджета составил 4,8 млрд гривен.

Мы писали, что ГФС Украины потребовала у Нафтогаза 16 миллиардов за выигранный у Газпрома суд.

В то время как у Гройсмана подтвердили, что Нафтогаз просит из госбюджета 230 миллиардов гривен. Иначе тепла не будет.