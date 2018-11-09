В Украине в октябре этого года инфляция в годовом измерении, то есть к октябрю-2017, увеличилась до 9,5% с 8,9% по итогам сентября. Об этом сообщил Госстат в пятницу.

Потребительские цены в Украине после роста на 1,9% в сентябре, в октябре повысились еще на 1,7%, а с начала года их рост достиг 7,4%.

Как сообщило статведомство, на потребительском рынке в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки возросли на 1,4%. Больше всего (на 8,8%) подорожали овощи. На 4,4-1,1% выросли цены на сало, молоко и молочные продукты, хлеб, яйца, макаронные изделия, продукты переработки зерновых, масло, рис, рыбу и продукты из рыбы. В то же время на 4,6% подешевели фрукты, на 2,3% - сахар.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 2,3%, в том числе алкогольные напитки - на 3,2%, табачные изделия - на 1,6%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,6% произошло главным образом за счет повышения тарифов на канализацию на 5,2%, водоснабжение - на 4,8%, содержание домов и придомовых территорий - на 1,4%.

Повышение цен на транспорт в целом на 3,1% в основном вызвано подорожанием топлива и масел на 6%, а также транспортных услуг на 2,4%.

В сфере связи цены выросли на 3,3%, что связано с подорожанием почтовых услуг на 9,4% и мобильной связи на 6,9%.

Фото: ukrstat.gov.ua

Напомним, инфляция в Украине в 2017 году ускорилась до 13,7% по сравнению с 12,4% в 2016 году, что, однако, существенно ниже показателей минувших лет: 2015 год – 43,3%, 2014 год – 24,9%. Нацбанк в конце октября 2017 года ухудшил прогноз инфляции на 2018 год с 6% до 7,3%, в январе 2018 года – до 8,9%, а в октябре – до 10,1%. Правительство, ранее повысившее свой прогноз инфляции на текущий год с 7% до 9%, пока сохраняет его на этом уровне.

Ранее "Страна" сообщала, что по прогнозу НБУ рост ВВП в Украине замедлится, а инфляции - ускорится.

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