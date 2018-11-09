9 ноября, около 15:00, на большой Окружной дороге в Киеве грузовик на полном ходу влетел в Volkswagen с нардепом от БПП Сергеем Лещенко. Об этом он сообщает в ролике, опубликованном на канале "Киев Оперативный" в YouTube.

"Я стоял на аварийке... Это было еще днем, около 15:00... Со мной ехала моя помощница. Она поехала в больнице скорой помощи... После ДТП она была в сознании... Поскольку была "скорая", врачи ее забрали... Переломов и травм нет, возможно, есть какие-то еще повреждения, которые выявит обследование", - сообщил Сергей Лещенко.

По его словам, он не помнит точно, сколько времени прошло с тех пор, как он остановился на обочине на аварийке и до момент столкновения.

"Я не могу сказать точно, но какое-то время прошло. Но это не было моментально, и не было такого, что мы полчаса стояли... Все было достаточно спонтанно, в рамках минуты", - прокомментировал он. Также нардеп добавил, что сегодня был солнечный день, поэтому видимость на дороге была хорошая.

"Мне нужно некоторое время, чтобы понять, что делать дальше. Хорошо, что все живы - это невероятно важно... Я думаю, что ситуация решится каким-то образом, но она неприятна. Водитель грузовика был в стрессовом состоянии, я его даже успокаивал некоторое время", - заключил Сергей Лещенко.

Видео: YouTube/ Kyiv Operativ

Напомним, появились фото и видео с места ДТП, где грузовик смял автомобиль нардепа Лещенко.

Также мы писали, что в сентябре нардеп Сергей Лещенко приехал на сессию Рады из палатки в пустыне штата Невада.