КП "Киевтеплоэнерго" предлагает с 1 декабря 2018 года поднять тарифы на производство тепловой энергии на ТЭЦ на 32% для населения – до 1038 грн 80 коп./Гкал, и в 2,7 раза для религиозных организаций – до 1302 грн 87 коп./Гкал. Соответствующий проект тарифов обнародован на сайте "Киевтеплоэнерго" для общественного обсуждения.

Таким образом, КП предлагает скорректировать тарифы на производство теплоэнергии в соответствии с пересмотром формулы расчета цены для продажи газа по специальным обязательствам (PSO).

"Корректировка тарифов ТЭЦ на производство в тепловой энергии для категорий потребителей "население" и "религиозные организации" обусловлено установлением с 1 ноября 2018 года цены природного газа для всех категорий потребителей в соответствии с постановлением Кабмина от 19 октября 2018 года №867", – отмечено в сообщении.

В настоящее время тариф для населения составляет 785 грн 94коп./Гкал, для религиозных организаций – 478 грн 56 коп./Гкал.

Предложения и замечания к проекту КП принимает до 12 ноября.

Кроме того, на сайте "Киевтеплоэнерго" обнародован проект тарифов на отпуск электрической и производство тепловой энергии на ТЭЦ на 2019 год, согласно которому тариф на отпуск электроэнергии предлагается снизить на 23,5% – со 183 грн 30 коп./кВт-ч до 159,80 коп./кВт-ч.

В то же время тариф на производство тепловой энергии на ТЭЦ для населения предлагается повысить на 40% (на 317,11 грн) – до 1103 грн 05коп./Гкал, религиозных организаций – в 2,4 раза (на 690,44 грн) – до 1171 грн 00 коп./Гкал, а также понизить для бюджетных учреждений на 14% (на 165,95 грн) – до 1021 грн 80 коп./Гкал, и других потребителей на 14% (на 168,53 грн) – до 1018 грн 59 коп./Гкал.

Как отмечено в проекте документа, в данных тарифах дополнительно учтены убытки, понесенные КП в связи с несоответствием рыночной и тарифной цены природного газа для производства электрической и теплоэнергии для всех категорий потребителей в период с августа по октябрь (включительно) 2018 года. Кроме того, учтены убытки от несоответствия рыночной и тарифной цены на природной газ для производства тепловой энергии для населения и религиозных организаций в период с ноября по декабрь (включительно) 2018 года.

Предложения к проекту также принимаются до 12 ноября.

Как сообщалось, Кабинет министров постановлением №867 от 19 октября этого года продлил спецобязательства "Нафтогаза" продавать природный газ для населения, религиозных организаций и производителей тепловой энергии до 1 мая 2020 года. Правительство также пересмотрело формулу расчета цены для продажи газа по PSO, повысив ее на 23,5% – до 8,55 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС и расходами на транспортировку и поставку). При этом вопрос цены на газ для населения являлся ключевым для возобновления финансирования со стороны МВФ.

Позже в этот же день представители МВФ и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года. При этом, совет директоров МВФ сможет утвердить новую программу только после того как новая цена на газ отразится в тарифах на отопление.

Стало известно, что в Украине с 1 декабря поднимут тарифы на тепло и горячую воду на 16%.

Однако, как мы выяснили, вместо 16% дорожает на 35%. Как на самом деле вырастут тарифы на отопление в разных городах Украины