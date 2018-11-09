В пятницу, 9 ноября, президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о запрете предоставлять убежище тем мигрантам, кто попал на территорию США незаконно. Об этом передает агентство "Ассошиэйтед пресс" (AP).

"Нашей стране нужны люди, но они должны приезжать легально, и у них должны быть добродетели", - сказал президент перед тем, как отправиться в Париж, на встречу, посвященную 100-й годовщине окончания Первой мировой войны.

Источники в администрации президента США ранее пояснили американским СМИ, что это будет временная мера, однако не называли сроков ее действия.

В свою очередь журналисты уточнили, что Трамп, отдавая распоряжение, задействовал свои особые полномочия, как и в случае с запретом на въезд в США жителям шести преимущественно мусульманских стран - Чада, Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена.

В АП отмечают, что распоряжение Трампа, частично, вызвано караванами нелегальных иммигрантов из стран Центральной Америки, которые в настоящий момент движутся к границам США.

По данным местных властей, сейчас в Мексике в составе нескольких караванов могут находиться до 7 тыс. нелегалов, которые рассчитывают попасть в США.

Как сообщала "Страна", в Польше из-за вспышки кори намерены запретить въезд для непривитых иностранцев.

Напомним, что 20 000 вооруженных мигрантов могут прорвать границу Евросоюза.