Так называемые "выборы в ЛДНР", проведение которых в ОРДЛО запланировано на 11 ноября, не соответствуют тем параметрам, которые позволили бы считать их реальными. Об этом сказано в заявлении Посольства США в Украине, опубликованном на его странице в Twitter.

В частности, в посольстве напомнили, что реальные местные выборы должны проходить под контролем Бюро по демократическим институтам и правам человека, а также соответствовать стандартам ОБСЕ и украинскому законодательству.

"Бутафорские "выборы" 11 ноября для фиктивных субъектов, которые поддерживаются Россией, не соответствуют ни одному из этих условий", - сказано в сообщении.

Скриншот: Twitter/ U.S. Embassy Kyiv

Напомним, так называемые "выборы в ЛДНР" должны состояться уже в это воскресенье, 11 ноября. А вчера Посольство США уже потребовало отменить "выборы в ЛДНР". В заявлении было сказано, что Россия может и должна отменить так называемые "выборы в ЛДНР", а сами они являются фарсом.

Также мы писали, что Турчинов пригрозил ответственностью за участие в "выборах в ЛДНР". По его словам, их организаторы и участники будут вычислены и привлечены к уголовной ответственности.