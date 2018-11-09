Европейский комиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан призвал найти заказчиков убийства активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк и продумать на национальном уровне процедуру эффективного и оперативного реагирования на подобные преступления, передает "Интерфакс-Украина".

"Все вы и я лично расстроен. Мы никогда не смиримся с этим, и все будем работать над тем, чтобы раскрыть это преступление. Речь идет не просто о том, чтобы найти убийц, а и тех, кто отдавал приказы", - сказал он на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Йоханнес Хан добавил, что необходимо не просто расследовать преступления против активистов в будущем, а и обдумать, как на национальном уровне реагировать на такие происшествия, "чтобы сразу можно было использовать лучших профессионалов, чтобы и граждане Украины и международное сообщество могли следить за тем, что происходит".

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне было сорвершено нападение на активистку Екатерину Гандзюк - ее облили серной кислотой. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Екатерина Гандзюк скончалась.

Изначально уголовное дело завели по статье "хулиганство", позже его переквалифицировали по статье "покушение на убийство", а затем - на "убийство с особой жестокостью".

Задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

Ранее "Страна" писала о том, что по словам активиста, убийство Гандзюк заказал не один человек и за сумму намного большую, чем $5 тысяч.

Также мы сообщали, что в Херсоне подожгли дом экс-помощника депутата от БПП, которого считают причастным к нападению на Гандзюк.