В субботу, 10 ноября, украинцев ожидает солнечный, но морозный день. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Укргидрометцентра.

Осадков не ожидается ни в одном из регионов. Напротив, погода будет солнечной, на небе не будет ни одного облачка. В субботу днем будет еще тепло. В западных и южных областях воздух будет прогреваться до +8...+13 градусов. Впрочем, несмотря на это, ночью в некоторых регионах все же ударит небольшой минус. В среднем температура ночью будет оставаться в пределах 0...+3 градусов.

В восточных регионах будет значительно прохладнее: днем воздух будет прогреваться до +3...+5 градусов. Ночью почти везде столбик термометра опустится ниже нуля, до отметки -1 градус. В Киеве 10 ноября ожидается солнечная погода. До +9 градусов днем и до -1 градуса ночью. Возможно усиление ветра.

Карта: meteo.gov.ua

Напомним, синоптик пригрозила украинцам штормовым ветром, морозами и снегом на следующей неделе.

Также мы писали, что украинцев предупредили о сильнейшем усилении ветра на выходных.