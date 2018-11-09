Во время сегодняшнего ДТП с Volkswagen нардепа от БПП Сергея Лещенко и грузовиком пострадала помощница Лещенко, с подозрением на сотрясение мозга ее отправили в больницу. Об этом рассказал сам нардеп на своей странице в Facebook.

"Со мной все в порядке, обошёлся без травм. С автомобилем чуть хуже. Судя по всему, восстановлению не подлежит. Моя помощница, с которым мы ехали вместе, поехала в больницу с подозрением на возможное сотрясение мозга. Водитель грузовика, который в нас въехал, слава Богу, тоже жив и здоров", - написал нардеп.

Также Информатор опубликовал фото с места аварии, на которых изображен нардеп, сидящий в полицейской машине.

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, сегодня в Киеве на большой Окружной дороге грузовик на полном ходу влетел в Volkswagen с нардепом от БПП Сергеем Лещенко. Депутат Лещенко двигался за рулем Volkswagen в направлении Пущи-Водицы со стороны Минского шоссе. По словам нардепа, он остановился на обочине на аварийку в крайний ряд. В это время в его машину сзади на скорости врезался грузовик. В результате столкновения авто Лещенко развернуло на 180 градусов, а грузовик вылетел на обочину и перевернулся.

В авто депутат находился со своей помощницей, у девушки предварительно сотрясение мозга, ее госпитализировали. Сам Лещенко не пострадал. За рулем грузовика находился 22-летний парень, он вылетел через лобовое стекло. Он рассказал, что не успел среагировать, когда Volkswagen перестроился и остановился, так как левый ряд был занят. Сам водитель грузовика в шоковом состоянии, у него незначительные травмы.

Видео: youtube.com

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