Обвиненного в руководстве титушками во время Евромайдана Юрия Крысина, который был осужден на пять лет лишения свободы по делу об убийстве журналиста "Вестей" Вячеслава Веремия, возвращают из Торецкой исправительной колонии в Лукьяновское СИЗО Киева.

Решение о его переводе в закрытом режиме приняла судья Соломенского райсуда Киева Елена Курова.

Об этом говорится на странице в Фейсбук журналистки Наталии Двали.

"Вынесла решение у себя в кабинете, по сути тайно. Говорит, если бы знала, что на заседание пришли журналисты - провела бы открытое заседание. Отсутствие адвокатов Крысина Гнатюк и Солодко (опять не пришли, опять не уведомили суд о причинах неявки) судью не смутило", - написала она.

Журналистка отметила, что Крысин не просто возвращается, а остается в Лукьяновском СИЗО на все время судебного следствия в Соломенском суде (дело о нападении и стрельбе на автозаправке). "О периодичности заседаний и затягивании даже говорить не буду, достаточно сказать, что следующее заседание аж 21 декабря. Вообщем, Крысин возвращается, встречайте", - подытожила она.

Также об этом написала журналист Алина Кондратенко. Она рассказала, как именно принималось решение.

По ее словам, на 14:00 в Соломенском суде было запланировано заседание по его второму делу. В 14:07 от прокурора стало известно, что заседание о переводе Курова "фактически тайно" состоялось в кабинете у судьи. Также она сообщила, что не знала о присутствии журналистов.

Как сообщается, такое решение о переводе судья приняла потому, что Крысин якобы отказался от видеоконференции (вероятно, от следственных действий посредством видеоконференции).

"Судья сказала, что в СИЗО он останется тот период, пока будет рассматриваться дело в Соломенском суде", - отметила Алина Кондратенко.

Видео: facebook.com/alina.kondratenko.184

Фото: facebook.com/nato.dvali.3

"Страна" разбиралась, что будет с делами Майдана после ликвидации департамента Горбатюка.

Напомним, что адвокаты "титушки" Крысина объявляли отвод судьи.