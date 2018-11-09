Военная прокуратура будет осуществлять процессуальное руководство в расследовании дела по заявлению от имени Натальи Бурейко, которая обвинила в домогательствах полицейского руководителя Александра Варченко, а потом забрала свои слова обратно. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на спикера прокуратуры Киева Надежду Максимец.

"Генеральной прокуратурой было принято решение определить процессуальное руководство за военной прокуратурой", – сказала пресс-секретарь столичной прокуратуры.

На уточняющие вопросы Масимец попросила не искать конспирологию и заверила, что военной прокуратурой будет обеспечено надлежащее и эффективное процессуальное руководство.

Напомним, 8 ноября столичная прокуратура получила обращение от имени гражданки Бурейко об угрозах и преследования от лица, которое в соцсетях пользуется именем Александр Варченко.

Заместитель начальника отдела департамента защиты экономики Национальной полиции Александр Варченко обратился к председателю НПУ Сергею Князеву с просьбой провести проверку опубликованных в сети обвинений в сексуальных домогательствах.

В тот же день на странице Бурейко в Facebook появились извинения перед Варченко и членами его семьи. Предыдущие посты об угрозах и домогательствах исчезли.

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