Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время визита в Бельгию вместе с премьер-министром страны попала в аварию. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщает Mirror.

Отмечается, что вместе с Мэй в машине находился премьер-министр Бельгии Чарльз Мишель. Оба политика в результате инцидента не пострадали, однако двое полицейских были травмированы. Издание сообщает, что авария произошла по вине мотоциклиста, которому пришлось сделать экстренный маневр. Полиция не считают происшествие преднамеренным, называя его несчастным случаем.

Фото: mirror.co.uk

Кортеж премьеров Бельгии и Великобритании Шарля Мишеля и Терезы Мэй продолжил путь в Монс, где проходят мероприятия, посвященные 100-й годовщине окончания Первой мировой войны.

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