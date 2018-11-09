Утром 9 ноября сотрудники СБУ пришли с обысками к лидерам общественной организации "Братья" Александру Сухарскому и Александру Негоде.

По их мнению, эти мероприятия могут быть связаны с их деятельностью по противодействию коллекторным службам или же с их отношением к истории. Об этом корреспонденту "Страны" сообщил Александр Сухарский.

По его словам, сбушники вместе с сотрудниками спецподразделения "Альфа" пришли к нему домой около 07:00. Они продемонстрировали решение Печерского суда Киева о разрешении проведения обысков. Изучив документ, Сухарский допустил правоохранителей в свой дом и предоставил доступ ко всей необходимой им информации.

"Отвечая на вопрос, с чем это может быть связано: то, что указано в постановлении не соответствуют действительности - ни о каком свержении власти идти речи не может, как и ни о каком финансировании. Если этому [подозрениям - Прим. ред.] есть основания - нужны конкретные факты", - прокомментировал Александр Сухарский.

По его словам организация "Братья" защищает украинцев от коллекторских структур, и именно с этим могут быть связаны обыски.

"Люди брали кредиты по 5,8, а отдавать приходится по 25 и по 28... Мы, может быть, нарушаем чьи-то планы по поводу того, как легко можно нажиться на наших согражданах, но мы и дальше будем это делать", - сообщил руководитель организации.

По его словам, еще одной причиной обысков может быть отношение "Братьев" к истории.

"6 ноября мы положили цветы к памятнику Ватутина и сделали это абсолютно нормально, в День освобождения Киева. Если это кому-то не нравится, то пусть он этого и не делает, а мы относимся к истории так, как относимся", - заявил Александр Сухарский.

По его словам, правоохранители ничего в ходе обысков не изъяли.

"Ничего не изъяли, все что попросили - я предоставил. Никакой информации не нашли: никаких плакатов, денег, листовок, контактов. И найти не могли, потому как это глупый ярлык, не имеющий под собой никакого основания", - сказал он.

Известно, что "Братья" - это некоммерческая общественно-политическая организация, основанная в 2016 году. Ее члены отметились акциями по защите Вечного огня в Киеве, акцией в честь 75-летия освобождения Киева от фашистов и участием в других мероприятиях.

Напомним, ранее квартиры лидеров "Братьев" были заблокированы, от СБУ приехало не менее 20 человек.

Также мы писали об обысках у Бережной. После них подозреваемую госпитализировали, а понятых под охраной увезли сотрудники СБУ.