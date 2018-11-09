В городе Першотравенск Днепропетровской области застрелился ученик 11 класса местной школы. Парню было 16 лет. Об этом передает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области в пятницу, 9 ноября.

"7 ноября около 18:00 в полицию поступил вызов от отца, обнаружившего своего сына с простреленной головой. Рядом с парнем нашли переделанный стартовый пистолет. Предсмертную записку он не оставил", – говорится в опубликованном сообщении.

Отец подростка сразу же вызвал скорую, однако от полученной травмы тот скончался в больнице.

В полиции добавили, что семья на учете не состояла и считается благополучной. Правоохранители выясняют обстоятельства самоубийства и причины, по которым парень решил покончить с собой.

В целом с начала текущего года на Днепровской области зафиксированы 12 фактов самоубийств среди несовершеннолетних и 13 попыток самоубийств.

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