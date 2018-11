9 ноября в австралийском Мельбурне мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих. Об этом сообщает ABC Australia.

Мужчина был за рулем автомобиля, он врезался в здание торгового центра, после чего его машина загорелась. Он вышел на улицу и стал нападать на людей с ножом. Нападавшему удалось ранить троих человек, один из них погиб. Полицейские, которые пытались обезвредить мужчину, ранили его. После этого он скончался в больнице. В госпитале находятся также еще двое пострадавших - 59-летний и 26-летний мужчины - их жизни ничто не угрожает.

По информации SITE Intelligence Group, уже после инцидента контролируемое террористами информационное агентство Amaq сообщило, что ответственность за нападение в Мельбурне взяла на себя группировка "Исламское государство".

Отметим, что 31-летний боевик, а также его родственники ранее уже находились под наблюдением полиции штата Виктория и федеральных органов разведки.

