Лидер общественного движения "Авто Евро Сила" Олег Ярошевич прокомментировал "Стране" вчерашнее видео на котором он сжег собственный автомобиль марки Lend Rover стоимостью десять тысяч евро.

"Этот автомобиль вы увидите ещё не на одной акции, теперь он станет символом несогласия с теми антинародными законами которые приняли наши депутаты", - сказал Ярошевич.

Он также добавил, что автомобиль застрахован в Европе, а именно в Литве, и никакой компенсации за сгоревший автомобиль Ярошевич не получит. "Мне нужно будет вывезти этот автомобиль за пределы страны чтобы закончить юридическое пребывание авто на территории Украины", - объясняет лидер "Авто-Евро-Силы".

По словам главы "Авто Евро Сила", подобные акции с поджогом других автомобилей пока не планируются.

"Это личное дело каждого владельца автомобиля как выражать свой протест", - добавил активист.

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