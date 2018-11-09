В Киеве на большой Окружной дороге грузовик на полном ходу влетел в Volkswagen с нардепом от БПП Сергеем Лещенко. Об этом сообщает группа dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

После тарана грузовик слетел в кювет и перевернулся, а автомобиль нардепа сильно пострадал. Группа приводит слова Лещенко о том, что он двигался со стороны жилмассива Оболонь в направлении Пущи-Водицы. Он остановился на обочине, чтобы посмотреть в карту. В это время в автомобиль нардепа на полном ходу врезался автомобиль DAF под управлением 22-летнего водителя. После столкновения Volkswagen развернуло на 180 градусов, а грузовой автомобиль DAF съехал на обочину и перевернулся.

Водитель грузовика вылетел через лобовое стекло, ему оказывается медпомощь. На месте работают 2 бригады скорой помощи.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Сам народный депутат в Facebook подтвердил, что попал в в аварию. " Остановился на обочине трассы в разрешенном месте, когда в мой автомобиль врезался грузовик. Я стоял на "аварийке". По словам патрульной полиции, которая прибыла на место происшествия, моей вины в случившемся нет. Сейчас ждем следственно-оперативную группу", - сообщил он.

Он пишет, что с ним все в порядке, обошлось без травм. "С автомобилем чуть хуже. Судя по всему, восстановлению не подлежит. Моя помощница, с которым мы ехали вместе, поехала в больницу с подозрением на возможное сотрясение мозга. Водитель грузовика, который в нас въехал, слава Богу, тоже жив и здоров", - отметил Лещенко.

Фото: facebook.com/leshchenko.ukraine

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