Новый тренд Instagram - ikeashark. Почему в соцсетях все фотографируются с плюшевыми акулами из IKEA
Осенью 2018 года в социальных сетях появился новый трендовый персонаж - Ikea shark. В русскоязычном сегменте интернета он получил имя Акула из Икеи.
Речь о плюшевой акуле Блохэй, игрушке с веселым и апатичным выражением морды, которую продают в магазинах IKEA. Как и большинство мемов, этот стал популярным за рубежом, а в последнее время широко распространился в русскоязычном сегменте интернета. На сегодняшний день ее проблематично купить в сети магазинов в РФ и Беларуси или онлайн на его официальных ресурсах. А перекупщики вывозят акул коробками, чтобы продать их по завышенной цене на всевозможных онлайн-сервисах. Официально в IKEA Блохэй стоит 1,5 тысячи рублей (около 620 грн), в интернете цены стартуют от 2 тысяч рублей (около 820 грн), но могут быть гораздо больше.
По информации The Village, сотрудники IKEA утверждают, что единственный способ достать акулу - приходить к открытию магазина, а самим сотрудникам неформально запретили их покупать.
"Это круче очереди за айфонами! Все началось с Европы: правда, ажиотаж там уже спал, а к нам только пришел. У перекупщиков мы отобрать акул не можем: почти каждый день наблюдаем, как они везут грузовые телеги к кассе... На днях 100 штук разобрали за 15 минут — забирали коробками", - цитирует издание сотрудника одного из московских магазинов.
Акула из Икеи стала звездой соцсетей, прежде всего, благодаря своему сходству с обычными людьми. Ее апатичное выражение лица делает ее идеальной моделью на все случаи жизни. В сюжетах, опубликованных пользователями Instagram, она ест завтрак, умывается, играет с животными, сочиняет песни, ходит с друзьями в бар, пьет и работает.
Некоторые пользователи сравнивают ее с собой, некоторые сопровождают снимки размышлениями на ту или иную тему, некоторые, публикуя снимок, вспоминают про другие мемы, например, Ждуна. Отметим, что, по оценкам поклонников Акулы из Икеи, у него она выигрывает по популярности.
Фото: Instagram/ senedy
Фото: Instagram/ l.x.x.x.a.x.x.x.x.x
Фото: Instagram/inde_media
Фото: Instagram/slonyach
Фото: Instagram/ interbalu
Фото: Instagram/sharkyblahaj
Фото: Instagram/ chatprodesign
Фото: Instagram/ phoebe_zd
Фото: Instagram/ blahsebastian
Напомним, ранее президент Порошенко порадовался в соцсети заходу компании IKEA на украинский рынок.
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