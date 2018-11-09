Осенью 2018 года в социальных сетях появился новый трендовый персонаж - Ikea shark. В русскоязычном сегменте интернета он получил имя Акула из Икеи.

Речь о плюшевой акуле Блохэй, игрушке с веселым и апатичным выражением морды, которую продают в магазинах IKEA. Как и большинство мемов, этот стал популярным за рубежом, а в последнее время широко распространился в русскоязычном сегменте интернета. На сегодняшний день ее проблематично купить в сети магазинов в РФ и Беларуси или онлайн на его официальных ресурсах. А перекупщики вывозят акул коробками, чтобы продать их по завышенной цене на всевозможных онлайн-сервисах. Официально в IKEA Блохэй стоит 1,5 тысячи рублей (около 620 грн), в интернете цены стартуют от 2 тысяч рублей (около 820 грн), но могут быть гораздо больше.

По информации The Village, сотрудники IKEA утверждают, что единственный способ достать акулу - приходить к открытию магазина, а самим сотрудникам неформально запретили их покупать.

"Это круче очереди за айфонами! Все началось с Европы: правда, ажиотаж там уже спал, а к нам только пришел. У перекупщиков мы отобрать акул не можем: почти каждый день наблюдаем, как они везут грузовые телеги к кассе... На днях 100 штук разобрали за 15 минут — забирали коробками", - цитирует издание сотрудника одного из московских магазинов.

Акула из Икеи стала звездой соцсетей, прежде всего, благодаря своему сходству с обычными людьми. Ее апатичное выражение лица делает ее идеальной моделью на все случаи жизни. В сюжетах, опубликованных пользователями Instagram, она ест завтрак, умывается, играет с животными, сочиняет песни, ходит с друзьями в бар, пьет и работает.

Некоторые пользователи сравнивают ее с собой, некоторые сопровождают снимки размышлениями на ту или иную тему, некоторые, публикуя снимок, вспоминают про другие мемы, например, Ждуна. Отметим, что, по оценкам поклонников Акулы из Икеи, у него она выигрывает по популярности.

Фото: Instagram/ senedy

Фото: Instagram/ l.x.x.x.a.x.x.x.x.x

Фото: Instagram/inde_media

Фото: Instagram/slonyach

Фото: Instagram/ interbalu

Фото: Instagram/sharkyblahaj

Фото: Instagram/ chatprodesign





Фото: Instagram/ phoebe_zd





Фото: Instagram/ blahsebastian



Напомним, ранее президент Порошенко порадовался в соцсети заходу компании IKEA на украинский рынок.

Также мы писали о том, что известно об открытии IKEA в Украине.