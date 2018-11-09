Планируемая на 13 ноября встреча епископов Украинской православной церкви (МП) с президентом Украины является инициативой непосредственно Петра Порошенко, который хочет добиться от них выполнения своих целей. Об этом сообщил "Стране" источник в УПЦ.

В частности, Порошенко планирует вынудить колеблющихся епископов открыто заявить о своей готовности выйти из Украинской православной церкви (МП) и принять участие в Объединительном соборе церквей.

Тем самым Порошенко хочет, чтобы эти епископы "сожгли за собой все мосты" и не смогли отказаться от участия в Соборе. Также с их помощью он намерен обеспечить поддержку на данном мероприятии своему ставленнику митрополиту Винницкому Симеону.

В тоже время пока ситуация для планов Порошенко неблагоприятная.

Как заявил в недавнем интервью сам митрополит Черкасский Софроний (известный сторонник автокефалии), те 6 епископов, которые были готовы уходить из УПЦ в новую церковь, сейчас отказались от этого. Они боятся, что Объединительный Собор провалится и их участие в нем приведет к их отлучению от УПЦ по решению Синода УПЦ.

Сам Софроний, к слову, не сказал наверняка, будет ли он принимать участие в Соборе.

Как говорит источник, во главе новой церкви Порошенко нужен человек, подконтрольный ему самому, а не Константинополю.

"Петру нужен во главе церкви новой подконтрольный ему человек, а не человек, подконтрольный Константинополю. Для Петра плохо то, что сейчас УАПЦ готово поддержать на соборе кандидатуру Фанара, а не (ставленника - Прим.Ред.) Петра", - отметил собеседник.

Также попытка завлечение Петром Порошенко как можно большего числа епископов УПЦ на Собор вызвано тем, что Константинопольский патриархат поставил жесткое условие о необходимости их участия.

"Таким образом Фанар (Константинопольский патриархат - Прим.Ред.) продемонстрирует, что он вошел в украинские церковные дела для объединения всех православных конфессий в одну церковь, а не для легализации раскола в лице УАПЦ и Киевского патриархата. В чем Фанар обвиняет РПЦ. Порошенко и решает эту задачу", - добавил источник.

Тем не менее, по словам собеседника, проведение такой встречи все еще под вопросом.

Как сообщала "Страна", в Украинской Православной Церкви (МП) считают невозможным участие в Объединительном Соборе.

Напомним, что у Варфоломея заявили, что не признавали Киевский патриархат и УАПЦ.