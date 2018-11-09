Служба внешней разведки приобрела флаг Украины за 28,9 тысяч гривен. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Украинские новости.

Тендер состоялся 7 ноября, победителем стало общество с ограниченной ответственностью "Лавренюк Алина Владимировна", которое возглавляет 32-летняя Алина Лавренюк из Ровно. "Она предложила цену на 100 гривен меньше, чем ее единственный конкурент. Победитель тендера обязан поставить Службе внешней разведки до 14 декабря флаг размером 2000х1300 мм из атласа с золотистой бахромой, а также деревянную подставку и древко с навершием "Герб Украины" с эффектом позолоты.

Согласно информации профильных интернет-сайтов, аналогичный флаг Украины размером 1500х1000 мм с подставкой, древком и навершием стоит от 900 до 2,9 тыс. гривен.

Ранее "Страна" сообщала, кому платит фонд Марины Порошенко.

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