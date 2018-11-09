Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает оборудовать скоростные трассы в Украине разноуровневыми развязками. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"В новых изменениях в ДСН относительно автомобильных дорог общего пользования планируем ограничить обустройство левых поворотов на участках с высокой интенсивностью движения и предусмотреть в этих местах обязательное проектирование разноуровневых развязок", - заявил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

По его словам, около трети аварий на трассах происходит во время выполнения левого поворота через встречный поток.

Одна из причин таких аварий - размещение при строительстве дорог левых поворотов без учета параметров плотности движения.

Планируется постановить, что левые повороты будут размещаться только на участках дорог с интенсивностью движения до 20 тысяч автомобилей в сутки.

Фото: minregion.gov.ua

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