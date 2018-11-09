Украина добилась значительного прогресса процессе реформирования, однако отстает в реализации реформ в судебной сфере и принятии антикоррупционных мер. Об этом идет речь в отчете Евросоюза о выполнении Украиной условий Соглашения об ассоциации в течение последнего года, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

В документе идет речь о том, что общий объем торговли между ЕС и Украиной за последний год увеличился на 24%, более полумиллиона украинских граждан отправились в Евросоюз в рамках безвизового режима и более 7200 академических обменов состоялись в рамках программы Erasmus+. Эксперты отметили успехи в реформах здравоохранения, пенсий, децентрализации, государственного управления, государственных закупок и защиты окружающей среды.

В то же время в докладе отмечается замедление темпов реформ в области судебной системы и мер по борьбе с коррупцией, а также подчеркивается необходимость активизации этих реформ. Также подчеркнуто бездействие в рассмотрении дел о коррупции на высшем уровне.

"Нападения на активистов гражданского общества должны быть надлежащим образом расследованы и санкционированы, и правоохранительные органы должны принять надлежащие меры с этой целью", - сказано в отчете.

Что касается энергетического сектора, то Украина продолжает осуществлять законодательство в области энергоэффективности. Вместе с тем в докладе отмечается незначительный прогресс в создании независимых операторов газотранспортных систем и систем передачи электроэнергии.

Напомним, еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан разочарован отсутствием прогресса в выполнении Украиной условий получения 50 млн евро по плану Контракта "Реформы ради инвестиций".

Также мы писали, что в ЕС призвали власти Украины защитить антикоррупционеров.