По дорогам Украины начал курсировать "неуправляемый автобус". Он оборудован таким образом, чтобы создавалось впечатление, будто за рулем никого нет.

Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщили заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич и заместитель председателя Консультативного миссии ЕС Фредрик Весслау, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Автобус является вторым этапом социального проекта "Управляй", который стартовал в 2017 году. Машина будет путешествовать по стране в поисках хороших, ответственных водителей.

Проект "Управляй" был запущен Национальной полицией и Консультативной миссией Европейского союза для того, чтобы привлечь внимание водителей и пешеходов к безопасности дорожного движения.

В Нацполиции отметили, что именно с помощью этого автобуса хотят обратиться ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть ответственными и соблюдать правила дорожного движения.

Фацевич добавил, что всего с начала года полиция обнаружила более 800 тыс. фактов превышения скорости. Кроме того, полиция обнаружила 94,5 тыс. фактов управления транспортом в состоянии опьянения.

"Изменения начинаются с того, чтобы каждый из нас начал принимать правильные решения. Именно с такой идеей, путешествуя Украиной, "автобус-призрак" будет искать тех, кто вдохновляет нас быть лучшими водителями. Автобус будет останавливаться в разных городах Украины, чтобы встретиться с "героями дорог" - простыми украинцами, которые, благодаря ответственному вождению, является настоящим примером для подражания для каждого из нас", - сказал Весслау.

"Быть ответственным - средство не наказание, а превенции и предупреждения таких правонарушений, приводящих к травмированию и гибели людей", - подчеркнул заместитель главы Нацполиции.

Фото: npu.gov.ua

Видео: youtube.com/Національна поліція України

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