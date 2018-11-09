9 ноября в Киеве, на Андреевском спуске в районе улицы Фроловской, прогремели взрывы. Об этом пишет "Громадське".

Как пишет издание, инцидент случился на территории незаконной застройки. Неизвестные бросили некий предмет на указанную территорию - после этого прогремели три взрыва. Отметим, что после этого образовался густой дым с резким неприятным запахом.

На место прибыли полицейские, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. Территорию, где произошли взрывы, оцепили правоохранители.

Отметим, что незаконная застройка, на территории которой произошло ЧП, ведется в столице с конца 2016 года. Одесская компания "КАДОР ГРУП" возводит в указанном месте 30-этажную гостиницу. Однако летом 2018 года Киевсовет разорвал договор аренды указанного земельного участка, после чего строительство должны были свернуть. Но застройщик, несмотря на это, продолжил работы.

Сегодня, 9 ноября, на Андреевском спуске сносят часть забора, который ограждает участок, где ведутся работы. После этого должен быть решен вопрос о демонтаже строительного крана. На месте собрались активисты, которые выступают против строительства, по их словам, взрывы являются провокацией.

Фото: hromadske.ua

Напомним, в Киеве на Осокорках произошли столкновения полицейских с Нацдружинами из-за очередной застройки.

Также мы писали, что в Киеве произошли стычки между жителями Голосеево и противниками застройки.