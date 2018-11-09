Госбюро расследований провело исследование на полиграфе для 27 кандидатов на руководящие должности, избранных Внешней комиссией в центральный аппарат и теруправления. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в Facebook.

Как сообщает пресс-служба со ссылкой на исполняющую обязанности директора Государственного бюро расследований Ольгу Варченко, 8 ноября в помещении ГГБР было проведено исследование на полиграфе для всех 27 победителей конкурса. "Все они обратились к нам с заявлениями, в которых просили провести для них повторное психофизиологическое исследование. Результаты этих исследований находятся у нас, следовательно, теперь нет необходимости требовать их от внешней комиссии", – заявила Варченко.

Приводятся результаты повторной проверки на детекторе лжи:

Руслан Марчук-рекомендован на должность директора теруправления в г. Киеве; Артем Матвеев-рекомендован на должность директора ТУ в г. Краматорске; Николай Друзюк-рекомендован на должность директора ТУ в г. Львове; Дениса Керман – рекомендован на должность директора ТУ в г Мелитополе; Олег Денега-рекомендован на должность директора ТУ в г. Николаевщине; Владимир Тимошко – рекомендован на должность директора ТУ в г. Полтава; Сергей Палатов-рекомендован на должность директора ТУ в г. Хмельницком; Евгений Шевцов – рекомендован на должность руководителя Первого управления организации досудебных расследований; Александр Тура – рекомендован на должность руководителя Второго управления организации досудебных расследований; Артем Бугаец – рекомендован на должность руководителя Третьего управления организации досудебных расследований; Роман Белоус – рекомендован на должность руководителя Управления информационно-аналитической разведки; Владимир Криволапов – рекомендован на должность руководителя Управления оперативных разработок; Сергей Житник – рекомендован на должность руководителя Управления сопровождения оперативных подразделений досудебных расследований; Богдан Сапожок – рекомендован на должность руководителя Управления внутреннего контроля; Василий Титарчук – рекомендован на должность руководителя Управления обеспечения деятельности; Виталий Француз – рекомендован на должность руководителя Управления кадровой работы и государственной службы; Андрей Багров – рекомендован на должность руководителя Управления международного сотрудничества и внешних коммуникаций; Александр Яковлев – рекомендован на должность руководителя Управления оперативного обеспечения и оперативно-технических мероприятий; Денис Луцик – рекомендован на должность руководителя Управления планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета, отчетности, главного бухгалтера; Оксана Пащенко – рекомендована на должность руководителя управления правового обеспечения; Алла Костюкова – рекомендована на должность руководителя Управления режимно-секретной работы и защиты информации; Андрей Калашник – рекомендован на должность руководителя Управления специального назначения; Петр Божевський – рекомендован на должность начальника Отдела внутреннего аудита; Александр Коваль – рекомендована на должность начальника Отдела организационно-административного и аналитического обеспечения; Марьяна Гайовская-Ковбасюк-рекомендована на должность начальника отдела по работе с общественностью и СМИ; Ярослав Денисенко и Дмитрий Шишкарев – рекомендованы на должности главных специалистов Отдела проведения проверок с применением полиграфа Управления внутреннего контроля.

Отмечается, что 28 августа директор Государственного бюро расследований Роман Труба вернул представление на назначение этих людей на должности, поскольку конкурсная комиссия не передала ему результаты их психофизиологических исследований. 2 ноября Роман Труба обратился к внешней конкурсной комиссии с предложением объявить на эти должности новый конкурс.

"В среду, 7 ноября, состоялось заседание Наружной конкурсной комиссии, куда были приглашены победители конкурса и руководство Государственного бюро расследований. Комиссия собралась, чтобы рассмотреть письмо Романа Трубы о том, что он лишен возможности принять кадровые решения из-за отсутствия результатов полиграфа победителей конкурса, поэтому просит объявить проведение нового конкурса. Однако члены конкурсной комиссии заявили, что в законе нет понятия "новый конкурс", а победители просили наконец решить их судьбу – назначить их на должности или дать им мотивированные отказы", – пояснила Ольга Варченко.

Для принятия кадрового решения Государственное бюро расследований решило провести для всех кандидатов повторное исследование на полиграфе. "Поскольку теперь мы имеем как результаты психофизиологического исследования, так и результаты специальной проверки, которую все победители конкурса прошли, после возвращения директора Романа Трубы из отпуска, мы сможем принять решение относительно их назначения", – заявила исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко.

Фото: facebook.com

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