Журналистке программы "Гроші" телеканала 1+1 Елене Кононенко пригрозили физической расправой. Она долгое время занимается расследованием схем незаконной продажи человеческих органов в Украине. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщает пресс-служба телеканала.

В процессе погружения в расследование журналистка "начала получать угрозы от человека, который, вероятно, является посредником в противозаконных операциях с органами". В связи с этим журналистка написала заявление в полицию.

"В адрес Кононенко стали поступать звонки и сообщения с оскорблениями и угрозами, в которых, в частности, злоумышленник заявляет о намерении забрать "бесплатно то, что она хотела продать", - говорится в сообщении.

Канал "1+1" обращается ко всем зрителям с просьбой присоединиться к опознанию человека, угрожавшего журналистке - его фотографией проиллюстрирована новость. Если вам известна какая-либо информация о человеке на фото, сообщайте по телефону 044-494-11-93 или на почту grosh@groshi.1plus1.ua. Плюсы и Елена лично будут вам благодарны.

Фото: unian.net

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