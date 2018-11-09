Экс-канцлер Германии Герхард Шредер попал в базу данных сайта Миротворец. Информация о нем размещена в разделе Чистилище в четверг, 8 ноября.

В качестве оснований указаны "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, манипуляция общественно значимой информацией, антиукраинская пропаганда".

Герхард Шредер, который с 29 сентября 2017 года является председателем Совета директоров компании ПАО НК Роснефть, назван "политиком пропутинского толка".

Ресурс также приводит несколько высказываний бывшего канцлера, где он признает аннексию Крыма Россией, определяя ее, как "реальность, которую когда-то придется признать", и призывает к федерализации Украины по примеру Швейцарии и Германи.

Ранее "Страна" писала о том, что экс-канцлер Германии Шредер отпраздновал с молодой женой свадьбу, которая состоялась еще в мае.

Также мы сообщали, что экс-канцлер Германии Шредер возглавил совет директоров "Роснефти".