Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан разочарован отсутствием прогресса в выполнении Украиной условий получения 50 млн евро по плану Контракта "Реформы ради инвестиций". Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Я не хочу скрывать свое разочарование Контрактом "Реформы ради инвестиций", где речь шла о помощи в 50 млн евро. К сожалению, только одно условие было выполнено. Мы могли бы использовать 10 млн, а остальные 40 млн будут потеряны. Это не то, что нас может порадовать", - сказал Хан на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в пятницу в Киеве.

В конце апреля еврокомиссар Йоханнес Хан предложил Украине новый контракт "Реформы ради инвестиций". Он предлагает Киеву доступ к новому финансовому инструменту ЕС, внешнему инвестиционному плану. Средства должны пойти на компенсации кредитования банковскими учреждениями и инвестирование в реальный сектор экономики. Для этого Украина должна была до парламентских летних каникул выполнить три условия: обеспечить независимость регулятора в сфере энергетики (НКРЭКУ); обеспечить полноценное функционирование бизнес-омбудсмена; отменить требования по электронному декларированию для антикоррупционных активистов.

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