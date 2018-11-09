Миколенко забил свой первый гол за Динамо и сразу попал в сборную тура Лиги Европы
Левый защитник киевского Динамо Виталий Миколенко вошел в символическую сборную лучших футболистов тура в Лиге Европы по версии УЕФА. Также он оказался в "команде недели" авторитетного сайта WhoScored.
В матче против Ренна 19-летний игрок забил своей первый гол за столичный клуб. Его точный удар головой на 68-й минуте стал вторым в матче и помог "Динамо" удержать важнейшую победу.
Киевляне победили со счетом 3:1 и приблизились к выходу в плей-офф. Следующий матч подопечные Александра Хацкевича проведут в Астане.
Фото: twitter.com/UEFAcom_ru
Фото: www.whoscored.com
Как сообщала "Страна", Беньямин Вербич раскрыл секрет своего гола в ворота Ренна на 13 минуте.
Напомним все результаты матчей, расписание и положение команд после четвертого тура Лиги Европы.