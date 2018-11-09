Главред российского интернет-издания "Медуза" Иван Колпаков заявил, что ушел в отставку после скандала с харрасментом. О своем решении он сообщил редакции 9 ноября.

Об этом сообщает "Медуза".

На заседании совета директоров ранее было принято решение о том, что Колпаков останется главным редактором, но позже он принял решение об отставке.

"Это единственный способ остановить кризис вокруг редакции и минимизировать репутационный ущерб", - пояснил Колпаков.

Исполняющим обязанности главного редактора назначена Татьяна Ершова, ранее занимавшая должность управляющего редактора.

Иван Колпаков - один из основателей "Медузы", он был главным редактором издания с 2016 года. Сайт "Медуза" запустили осенью 2014 года журналисты, покинувшие интернет-издание Lenta.ru после конфликта с его собственником Александром Мамутом.

После обвинений в "недостойном поведении" Иван Колпаков временно сложил с себя полномочия, но затем вернулся к работе.

О харрасмменте заявила супруга одного из сотрудников издания. Позже стало известно, что на вечеринке он прикоснулся к ее ягодице, заявив: "Ты единственная на этой вечеринке, кого я могу харассить, и мне за это ничего не будет".

Напомним, что ранее "Страна" писала, что муж заместителя главы "украинского ФБР" отверг обвинения в домогательстве к студентке.