В польском Подкарпатском воеводстве на кладбище в селе Фредрополь неизвестные уничтожили два памятника над могилой украинского священника и его семьи. Об этом пишет "Наше Слово".

"Когда 1 ноября на кладбище в Фредрополе приехали украинцы из Перемышля, чтобы зажечь лампадки на могилах, увидели, что некоторые памятники уничтожены", - рассказала Мария Туцька, глава отдела Объединения Украинцев в ​​Польше (ОУП) в Перемышле. Неизвестные уничтожили могилу Ивана Гнатищака, который до Второй мировой войны был настоятелем греко-католического прихода в селе Корманичи (3 км юго-восточнее Фредрополя). Злоумышленники перевернули элементы памятника с фамилией священника и членов семьи и уничтожили надписи на таблице с его фамилией. ОУП хочет подать заявление в прокуратуру по этому делу.

Фото: nasze-slowo.pl

С 2014 года на территории юго-восточной Польши состоялись акты вандализма и разрушения десятка украинских памятников, в частности в Вербицe, на горе Монастырь у Верхраты, в Верхрате, Радруже, Пикуличах, Молодичах, Грушовичах.

Село Фредрополь расположено в Перемышльском уезде. В 1921 году (тогда было городком) насчитывало 52 дома и 302 жителя, из них 269 украинцев и 23 поляков. В 1947 году во время акции "Висла" на западные земли Польши выселили 395 жителей села.

Сегодня материальными следами, которые подтверждают украинское прошлое села, являются могилы на кладбище с украинскими фамилиями и деревянная греко-католическая церковь, построенная в 1860 году (сегодня - римо-католическая).

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