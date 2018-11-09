В городе Тараща Киевской области 15-летний подросток распылил в школе перцовый газ. Из учебного заведения эвакуировали 30 детей, девятерых доставили в больницу.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

На место происшествия прибыли сотрудники ГосЧС, врачи и следственно-оперативная группа.

С подростком общаются полицейские и выясняют, откуда он взял баллончик и зачем распылил его в школе. Предварительно установлено, что изъятый ​​баллончик находится в свободной продаже.

Фото: kv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Днепре мама достала из петли 11-летнего сына. Врачи спасают жизнь подростка.

Отметим, что в Белой Церкви четверо студентов были госпитализированы после того, как надышались перцовым газом.

Напомним, что в Харьковской области 11-летнюю девочку избили в школе. Медиков вызвали прямо в школу с заявлением о необходимой помощи для ученицы.