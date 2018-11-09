Во Львовском лицее №2 разгорелся скандал, в эпицентре которого оказался четвероклассник, которого не взяли на экскурсию вместе со всеми, поскольку он оскандалился в прошлый раз после того, как его укачало в автобусе. На этот раз учительница (педагог с 30-летним стажем), не подбирая выражений, заявила перед всем классом, что ребенок не может поехать, поскольку "рыгает". После этого дети подняли на смех своего одноклассника, пишет "Обозреватель".

Как рассказал отец четвероклассника Димы Тарасюка, Александр, конфликт разгорелся еще весной, а вмешательство в него родителей только усугубляло ситуацию.

"Спрашиваю, почему вы не берете моего сына на экскурсию? Я могу дать ему лекарства от укачивания. Но поехать мы не могли - жена с маленьким ребенком дома, я в командировках. На что услышал: "Как вы смеете предлагать мне своего сына на экскурсию? Я в прошлый раз натерпелась вашу рыгачку убирать". Я был шокирован", – говорит Александр Тарасюк.

Он утверждает, что на следующий день учитель при детях начала отчитывать Диму. Заявив, что его родители не смеют ей звонить, у нее из-за них поднялось давление и она не спала.

"После этого несколько дней Дима не приносил домой ни одной оценки. Хотя раньше по три стояли в дневнике. Мы поняли, что тут происходит что-то не ладное. И дети начали над ним смеяться, обзывать рыгачкой, больным. Это слово они услышали от учителя", - говорит отец Димы.

Тогда родители пришли к учителю в школу поговорить. Но опять ничего не добились: учитель уверяла, что в ее классе все прекрасно, никто Диму не обижает, он со всеми ладит. "Мы очень ее просили – если у сына есть проблемы, звоните нам, не надо при всех это обсуждать, ребенок это принимает близко к сердцу. Жаловаться кому-то не хотели, надеялись, что педагог все-таки как-то поймет", – отметил Александр Тарасюк.

Родители надеялись, что одноклассники забудут эту историю после летних каникул. Однако все повторилось сразу же, как классу в очередной раз предложили поехать на экскурсию. После этого папа обиженного ребенка снова пришел в школу и даже побывал у завуча. Но на ситуацию это не повлияло положительно.

По словам Александра, учительница при детях заявила: "Дима, чего твой папа приходит сюда, брызгает слюной и прыгает передо мной? Дети, как вы считаете, папа Димы правильно поступил?". Конечно, дети хором сказали, что нет.

Дима очень остро переживал эту ситуацию. Дети насмехались и даже не хотели с ним дружить. Отец говорит, что видел как класс выходит парами, а его Дима идет один и весь бледный. Хотя мальчик не признавался в своих переживаниях, но у него начались проблемы с желудком. Мальчик даже жаловался на боли в сердце.

"Завуч вызвала учительницу, чтобы мы могли вместе все это обсудить. Я рассказывают ситуацию, и когда дохожу до этого слова, вдруг классный руководитель заявляет: "А вы это слышали?". Я опешил. Она говорит, мол, как еще можно было объяснить ребенку, почему он не поедет. Говорю, меня не экскурсия интересует, а почему учитель издевается над ребенком. А они начали мне доказывать, что это слово литературное, что оно есть в словаре, и ничего обидного в нем нет. И предлагают, мол, давайте спросим у детей. То есть они снова втягивают одноклассников в эту историю. Я понял, что правды тут не найду, извинился и сказал, что раз так, то пойду в районо", - говорит Александр.

В управлении образования Франковской администрации Львова заявление отца приняли.

"Там юрист посоветовала поговорить с директором лицея и все решить по-доброму. Не успел я покинуть администрацию и дойти до работы, как начали звонить со школы. То я с директором не мог встретиться, а тут звонят, приглашают поговорить. Я не мог с работы отпроситься, так подряд звонков 20 поступило", - говорит отец ребенка.

При встрече завуч пообещала, что учительница извинится, но просила заявление забрать. Отец настаивал, чтобы учитель не просто извинилась, а объяснила классу, что с Димой все в порядке, что он не больной.

Однако извинений не последовало. Более того, дети в классе стали отворачиваться от Димы. "Одноклассники сыну говорят, мы с тобой общаться не будем, потому что твой папа написал заявление на учительницу, и теперь мы на экскурсию не поедем", - рассказывает Тарасюк.

На прошлой неделе отец наконец-то встретился и с директором лицея, которая тоже попросила забрать заявдение, поскольку выговор получит не учитель, а директор.

На этом история не закончилась. В ситуацию вмешался ролительский комитет. Один из них, Олег Коновалик, даже написал пост в Facebook в группе "Батьки SOS", где обсуждаются школьные проблемы. По его мнению, во всем виноваты сами родители, это они не предупредили учителя, что ребенку в автобусе может быть плохо.

Скриншот: facebook.com

"Отец провоцирует конфликт с учителем в присутствии малолетних детей, во время урока, угрожает в грубой форме. Фактически Александр Тарасюк травит учителя. В нашем классе дружная, спокойная атмосфера, дети дружат между собой. Несмотря на все старания отца Тарасюка, разладить атмосферу в классе не удастся", - написал Коновалик.

По словам Тарасюка, он связывался с ним и предлагал решить вопрос по-хорошему. В противном случае пообещал, что родители подадут на него заявление в полицию.

"А во вторник Дима пришел со школы сам не свой. Одноклассник сказал его соседу по парте, мол, мне жаль тебя, что сидишь с Димой. Он больной. Он может быть заразным", - говорит отец. После этого родители решили все-таки сына перевести в другую школу, чтобы прекратить издевательства.

В самой школе говорят, что в ситуации разбираются, мол, создана комиссия с представителями управления образования. Правда, учительница продолжает вести уроки, от работы она не отстранена.

"А на каком основании мы должны это сделать? Работает комиссия, мы разбираемся, выслушиваем других родителей", - сказала завуч по воспитательной работе Евгения Саганчи.

В школе считают, что никакой травли ученика не было, напротив, травят учительницу с 30-летним стажем, которую все уважают, дети любят, а она сама живет проблемами класса. "Это не буллинг и не травля. Это конфликт двух людей, которые не смогли услышать друг друга. Конфликт надо решать, а не заострять. Надо было говорить с учителем, и, если не получается, идти в администрацию, а не провоцировать конфликт", - сказали в учебном заведении.

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