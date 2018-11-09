В пятницу, 9 ноября, глава СБУ Василий Грицак обнародовал прогноз "результатов выборов", которые пройдут в "ЛДНР". Об этом он сообщил на брифинге.

"По нашим данным, предварительно, уже нарисовали для победы Пушилина в так называемой "ДНР" 55%, Пасечника - в "ЛНР" 63%. Явку должны показать 70% избирателей", - заявил Грицак.



Также глава СБУ зачитал результаты соцопроса одного из сайтов, проведенного на территориях сепаратистов.

Грицак также призвал граждан проигнорировать их.

"Выборы" в самопровозглашенной "ЛНР" были назначены синхронно с "ДНР" на 11 ноября 2018 года, после смерти главы "ДНР" Александра Захарченко. В Москве проведение этих "выборов" назвали "необходимой в сегодняшних условиях мерой".

Киев, ЕС, США назвали готовящиеся "выборы" незаконными и противоречащими минским соглашениям, призвав отказаться от них.

Как сообщала "Страна", в Братиславе договорились о компромиссе по миротворцам. "План Расмуссена" подразумевает ввод миротворцев на линию разграничения в зоне ООС.

Напомним, что недавно Порошенко назначил новых глав СБУ на Донбассе и в Виннице.