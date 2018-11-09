В субботу, 17 ноября с 11:00 до 17:00 активисты планируют провести в Киеве акцию протеста под названием "Аваков, уходи!". Об этом сообщается на странице мероприятия в соцсети.

Уточняется, что сбор участников будет происходить на парковке Владимирский спуск, 2.

Организаторы акции называют причитны, по которым глава МВД Арсен Аваков должен уйти в отставку:

Нераскрытые убийства и нападения на гражданских активистов из "списка Гандзюк";

нераскрытые убийства Павла Шеремета, Ирины Ноздровской и Кати Гандзюк;

саботаж расследований его подчиненными на местах и ненаказанные следователи;

не видит заказного характера нападений на общественников.

Скриншот: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что "появились фото и видео с акции у стен МВД, посвященной памяти Екатерины Гандзюк.

Также мы сообщали, что под окнами Порошенко прошла акция против нападений на активистов.