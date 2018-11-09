В самом центре Киева появились рекламные борды с троллингом БПП. Об этом пишут пользователи в Facebook. Киевляне сообщают, что на Малой Житомирской размещена реклама якобы от Партии регионов со слоганом: "Вернем своих из БПП!"

Кстати, ранее журналисты подсчитали, что в БПП 22% членов облсоветов и 12% парламентариев – экс-"регионалы".

Скриншот: facebook.com

Реакция пользователей на "рекламу" была бурная. "Месседж, безусловно, неслабый. И видно, что это не прикол и не фейк. Кто-то в ФБ уже назвал это провокацией. Не знаю, не знаю. Может и провокация, а может и старт новой гонки", - пишет Анна Быкова и добавляет, что борд находится на Малой Житомирской, как спускаться от Михайловской площади к Майдану.

Фото: facebook.com

А киевлянка Алена Яхно пишет, что не знает, кто заказчик этой рекламы, но вряд ли ПР. "Но это самый жирный троллинг, который я видела", - отмечает она.

Скриншот: facebook.com

Елена Скидан, пишет, что "началось", подразумевая, видимо, начало предвыборной гонки.

Скриншот: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что рейтинг партий в Украине возглавили "Батькивщина" и "Оппозиционный блок".

Также мы писали, как отказ мэра Садового идти на новый срок влияет на предвыборный расклад в Украине.