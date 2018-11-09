Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен законодательно инициировать расширение полномочий премьера. Для этого он готовится предложить соответствующие изменения в закон о Кабмине.

Об этом Гройсман сообщил в пятницу, 9 ноября, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Перед этим к Гройсману обратился лидер фракции Радикальная партия Олег Ляшко, который заявил, что после президентских выборов внесет изменения в Конституцию чтобы ликвидировать должность премьер-министра, потому что он все равно якобы ни за что не отвечает.

Премьер-министр заявил, что у него недостаточно власти для решения некоторых проблем и обратился к нардепам с просьбой поддержать его инициативу.

Ляшко пожаловался, что несмотря на обещания главы Кабмина, многие города и села до сих пор остаются без тепла. На это Гройсман ответил, что он не обязан ходить по квартирам и выпускать воздух из батарей. Глава Кабмина также напомнил, что за тепло на местах отвечает местная власть.

Гройсман также сообщил, что когда будет приниматься решение о том, какой должна быть система управления в Украине - президентско-парламентской или парламентско-президентской, то тогда скажет свое слово и он.

"И хочу сказать, мне как премьер-министру, и правительству не хватает полномочий. Поэтому временно, возможно, рассмотрите такую ​​возможность. Я внесу предложения в закон о Кабинете министров Украины об усилении полномочий премьер-министра", - заявил Гройсман.

Он добавил, что если Верховная Рада поддержит это решение, то в течение трех месяцев наведет в стране "реальный порядок".

Как сообщала "Страна", в августе 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заинтересовалась подробной информацией о всех членах Кабинета министров Владимира Гройсмана. Подробное досье уже собрано.

Также Гройсман рассказал о преобразовании Госслужбы по делам ветеранов в министерство.